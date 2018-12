Vorsicht: Facebook-Wurm lockt mit Vorher-Nachher-Grafik

Derzeit breitet sich ein hinterlistiger Wurm auf dem sozialen Netzwerk aus, der Nutzer mit Vorher-Nachher-Sujets in die Falle lockt. Die von der futurezone entdeckten Grafiken sind allesamt in französischer Sprache gehalten und thematisieren einen Unterschied zwischen Frauen und Männer. Sie leiten auf eine s3.amazonaws.com-URL weiter. Der Wurm könnte in Europa seinen Ausgangspunkt genommen haben. Der futurezone sind zumindest zahlreiche User aus Österreich, Schweden und Tschechien bekannt, in deren Feeds die Grafiken auftauchten.