VW baut motorisierten Bürosessel

Volkswagen konzipierte einen Bürosessel mit E-Motor, Hupe und Rückfahrkamera. Auch ein Entertainmentsystem aus VW-Transportern ist verbaut. Sogar die 4-Zoll-Räder sind mit kleinen Alufelgen ausgestattet, die an Volkswagen erinnern sollen.

Mit Scheinwerfer und Sitzheizung

Die VW-Ingenieure aus Norwegen wollten so viel ihrer Arbeitserfahrung wie möglich in den Bürosessel einfließen lassen. So finden sich auch LED-Scheinwerfer in den Armlehnen und eine Sitzheizung sogt für wohlige Wärme.