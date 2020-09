Warnung vor WhatsApp, Telegram und Signal

Sicherheitsforscher haben beliebte Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram und Signal unter die Lupe genommen und sind zu alarmierenden Erkenntnissen gekommen. Der Untersuchung der Wissenschaftler der TU Darmstadt, TU Graz und Universität Würzburg zufolge gefährdet die Art und Weise, wie die Dienste das Adressbuch ihrer User auf ihre Server lädt, Milliarden von Menschen - darunter selbst diese, die keinen der besagten Messenger-Dienste installiert haben.

Zugriff auf Kontaktdaten

Die auch von anderen Datenschutzexperten kritisierte Schwachstelle ist der Zugriff auf das eigene Telefonbuch, in dem sämtliche persönliche Kontakte und deren Telefonnummern gespeichert sind. So ist es möglich, andere WhatsApp-, Telegram- oder Signal-User zu kontaktieren, ohne deren Usernamen zu kennen. Angreifer können über eine Datenbankabfrage einer Telefonnummer so aber viele Informationen über Nutzer erfahren und durch die Kombination mit anderen öffentlichen Informationen ein Profil der Person erstellen.

Da die auf die Server der Messenger-Betreiber hochgeladenen Kontakte nicht oder ungenügend verschlüsselt hochgeladen werden, könne ein Angreifer über die Abfrage einer Telefonnummer schnell weitere sensible Daten zusammentragen - etwa das öffentliche Profilbild, wann die Person online ist, aber auch welche Kontakte sie gespeichert hat.