Warum ein paar Zwiebel zu sexy für Facebook sind

Die Betreiber der Facebook-Seite fanden das ziemlich lustig und veröffentlichten die Warnmeldung. Es dauerte nicht lange und lokale wie internationale Medien wurden darauf aufmerksam.

Fehler bei der Bilderkennung

Auch Facebook selbst meldete sich zu Wort und erklärte, dass ihnen wohl ein Fehler passiert sei. Die automatisierte Bilderkennung habe offenbar die rundlichen Zwiebel mit Brüsten verwechselt, so eine Sprecherin.

Das Medienecho sorgte jedenfalls dafür, dass "The Seed Company by E.W. Gaze" so viele Zwiebelsamen wie noch nie verkauft hat. "Wir haben in den letzten drei Tagen mehr verkauft als in den letzten fünf Jahren", so der Unternehmer.