Warum Online-Shopping nicht schuld ist, dass der Papiermüll überquillt

Ganz anders ist allerdings die Entwicklung bei den Altpapiertonnen in den Wohnhäusern, denn hier ist die Menge des entsorgten Altpapiers in den vergangenen Jahren sogar leicht rückläufig: Zwischen 2014 und 2017 verringerte sich die Menge um 1,8 Prozent von 594.072 auf 583.659 Tonnen. Laut ARA liegt der Grund dafür im Umstieg auf digitale Medien.

Der exakte Anteil von Kartons am gesamten Papiermüll lässt sich laut ARA jedoch nicht genau erfassen, weil er auch je nach Bevölkerungsstruktur in der jeweiligen Region variiert. In Deutschland heißt es, dass inzwischen bis zu 71 Prozent des Papier- und Pappeabfalls auf Verpackungen entfällt, wie heise berichtet.

Der Mensch macht den Unterschied

Aber warum ist die Papiermülltonne im Wohnhaus immer voll, obwohl weniger Papiermüll entsorgt wird? Die Antwort darauf liegt – wie so oft – im menschlichen Verhalten: Oft werden Kartons nicht zerkleinert oder zusammengefaltet und ein nicht zusammen gelegter Karton nimmt in der Tonne nun mal mehr Platz weg als ein gleich schwerer Haufen aufeinander geschlichteter Zeitschriften. In Deutschland sind zwar, wie zuvor erwähnt, bis zu 71 Prozent des Papiermülls Verpackungen – sie machen aber nur rund 30 Prozent des Gewichts aus.