Warum The Pirate Pay jetzt ständig sein Logo wechselt

Es gibt kaum ein Portal, das so stellvertretend für Raubkopien steht, wie The Pirate Bay. Fix mit dem Torrent-Portal verbunden ist auch dessen Logo, das bronzefarbene Piratenschiff. In letzter Zeit verschwand das aber immer wieder von der Website. Torrentfreak hat herausgefunden, warum.

The Pirate Pay hat traditionell keine Bannerwerbung auf seiner Website. Um das beizubehalten und trotzdem etwas dazuzuverdienen, tauschen die Macher einfach das Logo aus. So gab es einmal ein violettes Logo zu sehen, dass AzireVPN angepriesen hat – „der von The Pirate Pay empfohlene VPN Service“, wie im Logo zu lesen war.

Gegenüber Torrentfreak bestätigt AzireVPN, dass The Pirate Pay dem Affiliate-Programm beigetreten ist. Schließt jemand über den von The Pirate Pay zur Website von AzireVPN führenden Link ein Abo ab, verdient The Pirate Pay damit Geld. Abgesehen vom Logo wurde auch ein Link mit „VPN“ hinzugefügt, der auf allen Seiten von The Pirate Pay zu sehen ist.