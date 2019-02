Warum Trumps Mauer eine Gefahr für SpaceX darstellt

SpaceX sei über die Pläne nicht erfreut, so Bloomberg. Allerdings hält sich das Unternehmen derzeit bedeckt und wolle sich vorerst nicht öffentlich äußern, um die Behörden nicht zu verärgern. Hinter den Kulissen arbeite man aber mit dem DHS daran, eine Lösung zu finden. Es ist ohnedies unklar, ob die Grenzmauer tatsächlich gebaut wird.

Trump beharrt darauf, die US-Demokraten weigern sich jedoch, ihm das dafür benötigte Budget in der Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar zu bewilligen. Der Streit darüber führte zu einem Rekord-Haushaltsstillstand, der 35 Tage dauerte und mit einer vorübergehenden Einigung am 25. Jänner zu Ende ging. Am 15. Februar, wenn das vorläufige Budget ausläuft, könnte der Streit aber erneut zu einem „Government Shutdown“ führen.