„Sie stehlen Identitäten und lassen Menschen in der digitalen und analogen Welt verschwinden. Sie beeinflussen Wahlen und bringen Demokratien ins Wanken. Hacker attackieren Herzschrittmacher, Babymonitore oder Computersysteme in Krankenhäusern“: So beginnt Gerald Reischls neues Buch „Internet of Crimes – Warum wir alle Angst vor Hackern haben sollten“.

Der frühere Chefredakteur der futurezone und jetzige Unternehmenssprecher von AT&S widmet sich den Anfängen und der Zukunft der Cyberkriminalität, sowie aktuellen Bedrohungen und Fällen. Gerade die Corona-Krise hat den Kriminellen in die Hände gespielt: „Sie hatten die Leute genau dort, wo sie sie haben wollten. Vor dem Computer, Smartphone und Tablet. Die Menschen hatten hohen Informations- und Kommunikationsbedarf und das wurde ausgenutzt“, sagt Reischl.

Höhere Anfälligkeit in der Krise

Studien hätten gezeigt, dass bestimmte Faktoren das Hereinfallen auf Betrug begünstigen. Viele davon sind in der Pandemie zum Tragen gekommen: Isolation (Social Distancing), eine erhöhte Online-Aktivität (Informationsbedarf) und finanzielle Verwundbarkeit (Kündigungen, ausbleibende Geschäftseinnahmen).

„Hier haben die Cyberkriminellen angesetzt. Durch gefälschte Corona-Verbreitungskarten wurden Passwörter gestohlen, in E-Mails wurde eine lukrative Beteiligung an einem Unternehmen versprochen, das einen COVID-19-Impfstoff herstellt. Aufgrund des erhöhten Online-Shoppings gab es neue Wellen mit Phishing-Mails, die die Empfänger aufforderten ihre Daten einzugeben, um ein zurückgehaltenes Paket zu bekommen“, sagt Reischl.

Gesundheitssektor besonders anfällig

Aber die Krise macht nicht nur Individuen zu Angriffszielen. Vor kurzem wurde bekannt, dass Cyberkriminelle über eine Million US-Dollar Lösegeld von COVID-19-Forschern für ihre Daten bekommen haben. Wegen häufig schlecht gewarteter IT-Infrastrukturen sind Kliniken und Krankenhäuser besonders anfällig.

„Hier geht es um Menschenleben“, sagt Reischl: „Man braucht sich nur an WannaCry im Jahr 2017 erinnern. Wegen dieser massiven Ransomware-Attacke mussten mehrere Krankenhäuser auf der ganzen Welt schließen. Patienten konnten deshalb nicht behandelt werden.“ Reischl geht davon aus, dass sich Cyberkriminelle künftig auf Angriffe von genau solchen Einrichtungen spezialisieren werden. Schlecht gesicherte, aber notwendige Infrastruktur, ist für die Hacker in vielen Fällen ein Garant, dass sie das geforderte Lösegeld bekommen.