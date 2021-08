Washington D.C. gibt impfwilligen Teenagern Airpods

Waffen, Urlaub, Pizza in anderen Bundesstaaten

Initiativen wie jene in Washington D.C. gibt es in mehreren US-Bundesstaaten. In West Virginia gibt es etwa eine Lotterie, bei der als Preise Jagdgewehre, andere Waffen, Pick-up-Trucks, Fischlizenzen und eine Million Dollar in bar vergeben werden. Kalifornien vergibt künftig jeden Freitag 30 Preise zu je 50.000 Dollar, sowie Urlaube. In Hawaii gibt es Flugmeilen, Flugreisen sowie ein Jahr lang gratis Pizza.

In Washington D.C. liegt die Impfquote derzeit bei 64,6 Prozent mit Erstimpfung und 55,1 Prozent vollständig Geimpften. Der US-Durchschnitt liegt höher, bei 71 Prozent mit Erstimpfung und 61,1 Prozent vollständig Geimpften.