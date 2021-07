Kopfhörer im Wert von 62 Millionen Dollar beschlagnahmt

Je beliebter ein Produkt ist, desto häufiger wird es gefälscht. Wenn es nach dieser Weisheit des internationalen Warenhandels geht, sind kabellose Kopfhörer besonders gefragt.

Wie der Zoll der USA berichtet, wurden seit Beginn des Fiskaljahrs (Oktober 2020) über 360.000 gefälschte kabellose Kopfhörer beschlagnahmt. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahres-Fiskaljahr waren es 295.000 Stück. In 9 Monaten wurden also bereits mehr Fälschungen aufgegriffen, als in den 12 Monaten davor.