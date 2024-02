So sollen die ersten Wasserstoff-Tankstellen für Motorboote aussehen

In Italien soll futuristisch anmutende Tankstellen für wasserstoffbetriebene Freizeitboote entstehen.

Die Natpower Group will im Rahmen ihres Projekts Natpower H weltweit grünen Wasserstoff produzieren, speichern und bereitstellen. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Zaha Hadid Architects hat man nun Entwürfe erstellt, wie Wasserstofftankstellen aussehen könnten. Gedacht sind sie nicht für Kreuzfahrt- oder Containerschiffe, sondern für kleine Freizeitschiffe. Also etwa das, was man heute als klassisches Motorboot bezeichnen würde.

Die Tankstellen fallen besonders durch ihre ungewöhnlichen Formen auf. Durch die Nutzung regional verfügbarer Materialien wie Sand und Erde sowie Co2-arm hergestellten Zement soll der ökologische Fußabdruck verringert werden, wie es in einem Bericht von Global Design News heißt. Die Konstruktion soll unter anderem mittels 3D-Druck erfolgen, wie in einem Video von NatPower zu sehen ist.