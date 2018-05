WeAreDevelopers: Größte Entwicklerkonferenz Europas könnte Wien verlassen

Dieses Verständnis fehle hierzulande allerdings oft: "In Österreich setzen sich nur sehr wenige Unternehmen mit der Zielgruppe auseinander. Bei einer Veranstaltung bei Microsoft kannten von 100 Anwesenden nur fünf Personen die Stack-Overflow-Studie. Das ist eine jener Studien, die am besten zeigt, was die Arbeitnehmer wollen", sagt Ruschin. Dass durch die Verschiebung der Personalsuche zur oftmals männlich dominierten IT-Abteilung das Problem fehlender Frauen in der IT-Branche verschärft wird, glaubt man nicht.

Frauen sollen gefördert werden

"Personalabteilungen sind ja schon jetzt eher weiblich besetzt. Ich habe nicht den Eindruck, dass deswegen mehr Frauen in den Unternehmen sitzen", sagt Jacqueline Resch, Chief Commercial Officer bei WeAreDevelopers. Sie sieht eher die Rahmenbedingungen als jenen Punkt an, der die meisten Frauen von der IT abschrecken würde. "Auch die Jobbeschreibungen richten sich meist nicht an Frauen." Damit sich dieses Problem bei WeAreDevelopers nicht manifestiert, achtet man auf Vielfalt. "Bei WeAreDevelopers sind 60 Prozent unserer Mitarbeiter weiblich, wir haben 16, 17 Nationalitäten im Team", sagt Ruschin. Bei den Vortragenden kann man eine derartige Quote nicht vorweisen - die Frauenquote beträgt dort knapp 30 Prozent - doch das sei für eine Entwicklerkonferenz dennoch ein guter Wert. "Das ist doppelt so viel wie für diese Branche normal üblich ist", sagt Ahmetovic.