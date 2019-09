Weltgrößte Entwicklerkonferenz WeAreDevelopers findet im Mai statt

Die Entwicklerkonferenz WeAreDevelopers wird auch 2020 wieder in Berlin stattfinden. Der Event dauert zwei Tage und wird am 28. und 29. Mai abgehalten. Bis 2018 fand die Konferenz in Wien statt – der Heimatstätte des Start-ups WeAreDevelopers.

Das Treffen entwickelte sich zur weltgrößten Entwicklerkonferenz. Heuer waren 8.000 Entwickler zur Gast. Unter dem Motto „Create.Apply.Disrupt“ wird es nächstes Jahr 250 Session und 80 Workshops geben. Ebenfalls wird es Vorträge geben, mit prominenten Sprechern wie Apple-Mitgründer Steve Wozniak, Schachweltmeister Garry Kasparov und Stack Overflow-CEO Joel Spolsky.

Die Themenschwerpunkte des Events liegen auf den meistgenutzten Programmiersprachen wie z.B. Java, Javascript, Python, C#, PHP, sowie auf den darauf aufbauenden Frameworks und den entsprechenden Tools im Software Development Lifyecycle. Neben den klassischen Entwicklungsfeldern in den Bereichen Frontend, Backend, DevOps, Testing und Security werden auch aktuelle Industrie-Trends, wie autonomes Fahren und Mobilität, künstliche Intelligenz, Robotics, Cloud Computing, Internet of Things, Blockchain, FinTech und Cyber Security behandelt.

Vergünstigte Frühbucher-Tickets sind unter events.wearedevelopers.com verfügbar. Die Preise beginnen bei 79 Euro.