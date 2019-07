Weltweit gesuchter Mörder wegen Handy am Steuer geschnappt

Die Polizisten kontrollierten den 28-Jährigen in Mindelheim im deutschen Allgäu bei einer Verkehrskontrolle am Samstag, weil der Fahrer am Steuer seines Mercedes sein Mobiltelefon benutzt hatte.

Bei einer Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass die Behörden im Kosovo gegen den Mann wegen Mordes einen internationalen Haftbefehl ausgestellt hatten, heißt es in einer Mitteilung der bayerischen Polizei.

Nach Angaben der Beamten wurde er am Samstag in Auslieferungshaft genommen und der Strafvollstreckung zugeführt. Er ist bereits zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe im Kosovo verurteilt.