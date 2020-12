Weltweite Störung bei Facebook und Instagram

Facebook hat momentan mit einer weltweiten Störung zu kämpfen. So können einige Nutzer über die Facebook-Messenger-App und Instagram teilweise keine Nachrichten verschicken.

Allestörungen.at zeigt seit Donnerstagvormittag, 11:18 Uhr, einen starken Anstieg an Meldungen für beide Dienste. Das Problem scheint in mehreren europäischen Ländern aufzutreten. Auch Nutzer in Indien und den USA melden eine Störung.

Gegenüber der futurezone bestätigte ein Facebook-Sprecher den Ausfall: "Uns ist bekannt, dass einige Menschen Probleme beim Senden von Nachrichten über den Facebook Messenger, Instagram und Workplace Chat haben." Man arbeite so schnell wie möglich an einer Lösung. Die Störung konnte noch nicht vollständig behoben werden.