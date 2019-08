Werbung für VW E-Golf wurde wegen Sexismus verboten

Weil eine VW-Werbung geschlechterspezifische Stereotype abbilde und damit verfestige, wurde die Ausstrahlung des Spots für den E-Golf in Großbritannien untersagt. In dem kurzen Video ist zu sehen, wie Männer im Weltraum forschen, waghalsige Adventure-Trips unternehmen und sich trotz einer Behinderung nicht aufhalten lassen. Frauen hingegen kümmern sich in der VW-Darstellung in erster Linie um den Haushalt und die Kindererziehung.

Im Juni diesen Jahres hat die Advertising Standards Authority (ASA), die Regulationsbehörde der Werbeindustrie in Großbritannien neue Regeln erlassen. Demnach sind Gender-Stereotype in der Markenkommunikation nicht weiter erlaubt. Damit soll die Verbreitung schädlicher Geschlechterklischees eingedämmt werden, teilte die Advertising Standards Authority mit.