eGon: VW baut fahrbares Schnittmodell von E-Golf

Was übrigbleibt, ist ein faszinierender Einblick in den E-Golf, der auf der IdeenExpo in Hannover ausgestellt werden soll. Einzelne Komponenten, wie der Elektromotor, wurden mit QR-Codes ausgestattet und können von den Besuchern gescannt werden, um mehr darüber zu erfahren.

Lehrlingsprojekt

Die reduzierte Variante des E-Golf wurde von acht Lehrlingen des Konzerns entwickelt, die in verschiedenen Bereichen der Auto-Produktion tätig sind. Ob der eGon auch auf anderen Veranstaltungen zu sehen sein wird, ist vorerst unklar. VW bietet mit dem MEB (Modularer E-Antriebsbaukasten) eine Plattform für die Entwicklung von Elektro-Autos an. Der deutsche Konzern will MEB als Standard etablieren, weswegen man ihn auch der Konkurrenz – gegen eine Lizenzgebühr – überlässt.