Whatchado: Berufsinformation im YouTube-Stil

“Die zukünftigen Steuerzahler, die einmal für meine Pension aufkommen, will ich nicht irgendwelchen Berufsinformationstagen überlassen, die keinen Spaß machen.” Ali Mahlodji weiß, wie es besser geht: In Zukunft sollen sich österreichische Jugendliche auf seiner Video-Plattform www.whatchado.net über Berufsmöglichkeiten informieren können. Kurze 4-Minüter porträtieren in Interview-Form Berufstätige, die kurz und knackig erzählen, was sie an ihrem Job gut finden, wie sie zu ihm gekommen sind, welche Ausbildung sie genossen haben und welche Einschränkungen mit ihrer Tätigkeit verbunden sind. “Meine Idee ist, von der Putzfrau bis zum Präsidenten jede mögliche Berufstätigkeit zu porträtieren”, so Mahlodji.

Datenbank der Lebensläufe

Gemeinsam mit Jubin Honarfar, der bei der US-Botschaft arbeitet, will der Projektmanager der Agentur Super-Fi eine Art “ YouTube für Berufsinformation” aufbauen. Ziel ist, eine “Datenbank an Lebensläufen” kostenlos im Netz anbieten zu können, in der sich der Nachwuchs in Web-2.0-gerechter Art und Weise über Zukunftschancen informieren kann. Nach dem Ausfüllen eines Fragebogens, der Interessen abtestet, bekommen sie passende Videos von Berufstätigen präsentiert, die ihnen Einblick in ihren vermeintlichen Traumjob bieten.

“Die Kids da draußen haben absolut keine Schimmer, was es für Berufe gibt. Sie haben ihre Lehrer und ihre Eltern als Vorbilder, und wenn es gut geht, einen Berufsinformationstag”, sagt Mahlodji. Zwar hätte das AMS die derzeit größte Video-Sammlung diesbezüglich in Österreich, “aber die Kids sagen, dass die nicht realistisch sind. Es gibt auch Videos von Firmen, wo Mitarbeiter vorgestellt werden, aber das sind reine Werbevideos.”