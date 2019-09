WhatsApp dominiert auf Smartphones der Österreicher

"Das Handy hat sich in den vergangenen 20 Jahren vom Statussymbol hin zum ständigen Begleiter entwickelt", sagt A1 Telekom Austria-Chef Marcus Grausam: "Es ist die Kommunikationszentrale der Österreicher." 89 Prozent besitzen ein Smartphone. Der Anteil ist in allen Altersgruppen hoch und beträgt selbst bei den Über-70-Jährigen noch 81 Prozent, heißt es in der am Dienstag präsentierten Social Impact Studie von A1, die den Einfluss mobiler Kommunikation auf die Gesellschaft untersuchte. Neun von zehn Smartphone-Besitzer würden ohne ihr Gerät das Haus niemals verlassen, sagt Grausam. Das Handy sei mittlerweile genauso unverzichtbar geworden wie die Bankomatkarte.

Fast die Hälfte der Österreich kann sich sogar vorstellen, dass das Handy ihr persönlicher Ausweis wird. Smartphones würden bereits beim Einchecken am Flughafen oder als Tickets für Festivals genutzt. Der Gedanke, es auch als Ausweis zu verwenden sei also naheliegend, sagt Rudolf Bretschneider, ehemaliger Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts GfK Austria, das die Studie für die im Juni und Juli über 1000 Personen über 12 Jahren befragt wurden, durchführte.