Wie die neue Betrugsmasche auf Airbnb funktioniert

„Ihre Kreditkarte wurde für eine Bezahlung auf Airbnb mit 880 Euro belastet“: Mit einer solchen SMS ist eine Wienerin am Freitagmorgen geweckt worden. „Ich plane derzeit keine Reise und habe eben auch kein Zimmer gebucht. Daher wurde mir schnell klar, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht“, erklärt die Airbnb-Nutzerin (Name der Redaktion bekannt) im Gespräch mit der futurezone.

So geht die Masche

Mithilfe der hinterlassenen Spuren war es für die Wienerin recht einfach den Schwindel nachzuvollziehen. Jemand ist bereits vor Monaten an die Login-Daten gelangt und hatte dadurch Zugriff auf ihr Airbnb-Konto. Im Namen der Wienerin wurden in der Nacht zum Freitag schließlich vier Nächte in Lettland gebucht und sofort wieder storniert. Die Unterkunft bietet allerdings keine Möglichkeit eine getätigte Buchung zu stornieren.

Soll heißen: Sobald das Zimmer storniert wird, wird der offene Betrag fällig und unmittelbar die Kreditkarte belastet, die mit dem Airbnb-Konto verknüpft ist. Diejenigen, die die Buchung getätigt haben, müssen logischerweise mit dem vermeintlichen Anbieter der Unterkunft unter einer Decke stecken. Im Falle der Wienerin versuchten sie sich auf diese Weise fast 900 Euro zu erschwindeln.