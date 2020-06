Wie Kriminelle A1 sechs Monate lang in Atem halten konnten

Begonnen hat alles im November 2019. Zu diesem Zeitpunkt schleusten sich unbekannte Angreifer über Microsoft-Office-Zugänge in das Firmennetzwerk von A1, wie am Montag bekannt wurde. Der gut getarnte Angriff wurde zwar noch vor Weihnachten von A1 entdeckt. Es sollte allerdings bis 22. Mai dauern, bis in einem konzertierten Befreiungsschlag alle Systeme gesäubert und die Passwörter aller Mitarbeiter sicher zurückgesetzt werden konnten.

"Die DDOS-Attacke war primitiv dagegen"

"Wir zählen zur kritischen Infrastruktur in Österreich. Wir konnten ja nicht einfach den Schalter umlegen und all unsere Mitarbeiter offline nehmen", erklärt Wolfgang Schwabl, Cybersecurity Officer von A1, im Gespräch mit der futurezone. Als im Dezember des Vorjahres und also einen Monat nach Beginn des Angriffs seltsame Software in Office-Umgebungen entdeckt wurde, habe man zunächst eruieren müssen, um was für eine Art von Attacke es sich überhaupt handle.