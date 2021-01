Wie Trump-Anhänger auf YouTube Profit schlagen können

Viele Trump-Anhänger dürften mit der Verbreitung von Lügen und Verschwörungstheorien auf YouTube Geld verdienen, wie Nandini Jammi auf Twitter aufmerksam macht. Sie betreibt Check My Ads, eine Agentur, die dabei hilft, Marken zu schützen.

In ihrem Posting adressiert sie dezidiert Elijah Schaffer, ein als rechts eingestufter Fernsehreporter beim konservativen BlazeTV. Am Mittwoch hatte Schaffer ein Foto auf Twitter gepostet, das in Nancy Pelosis Büro gemacht wurde. In seinem Tweet bezeichnete er die Randalierer als „Revolutionäre“. Der Tweet wurde kurz darauf wieder gelöscht.

Schaffer behauptet, er sei nicht direkt Teil der Gruppe, die das Kapitol gestürmt hat – er habe die Ereignisse lediglich als Reporter behandelt.