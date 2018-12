Wien soll die Hauptstadt der künstlichen Intelligenz werden

„ Wiens IT-Unternehmen generieren eine vier Mal höhere Wertschöpfung als Wiens Tourismus“, sagt Ulrike Huemer, CIO der Stadt Wien, im Vorfeld des WeAreDevelopers AI Congress Vienna 2019, der am 4. und 5. Dezember in der Hofburg stattfindet. Über 6000 IT-Unternehmen gibt es in der Bundeshauptstadt, in Summe beschäftigen sie mehr als 50.000 Mitarbeiter. Neue Möglichkeiten sieht Huemer aber nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Stadt selbst im Rahmen der Smart City-Strategie.