WIFI Niederösterreich wurde Opfer von russischer Ransomware

Das WIFI Niederösterreich wurde Ende Jänner Opfer eines Online-Angriffs, wobei auch einige Daten entwendet wurden. Daten von Kund*innen und Trainer*innen seien aber nicht betroffen gewesen.

Hinter der Attacke soll die russische Hacker*innen-Gruppe LockBit stehen, die Ransomware-as-a-Service betreibt. Dabei werden IT-Dienstleistungen, in diesem Fall Ransomware-Attacken, an externe Kund*innen vermietet. So müssen diese die Schadsoftware nicht selbst entwickeln.