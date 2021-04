Willhaben warnt vor Betrügern

Gefälschte SMS und WhatsApp-Nachrichten sollen Nutzer des Portals in die Falle locken.

Willhaben warnt vor einer aktuellen Phishing-Welle. Betrüger versenden SMS und WhatsApp-Nachrichten, die vorgeben, von dem Flohmarkt-Portal zu stammen.

Laut diesen Nachrichten habe man eine Zahlung für Ware auf Willhaben erhalten. Sie enthalten den Text: „Ich habe die Ware über die willhaben bezahlt“ oder „Ware via willhaben bezahlt“ und einen Link, der in den meisten Fällen „willhaben“ in der URL beinhaltet.