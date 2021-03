Stadt Wien warnt vor Gurgeltests auf Willhaben

Auf der privaten Verkaufsplattform Willhaben.at sind aktuell Gurgeltests zu finden, welche die Bevölkerung in Wien bei Bipa gratis bekommen kann. Teilweise werden bis zu 20 Euro pro Test verlangt, manche Verkäufer geben auch Pakete mit 8 Stück um 50 oder 80 Euro ab. Auf Twitter wurden entsprechende Screenshots mit der Aufforderung an Willhaben gepostet, die Angebote zu entfernen.

Stadt Wien rät dringend von Kauf ab

Bei der Stadt Wien kennt man das Phänomen, dass immer wieder Test-Kits auf Willhaben landen. Das sei schon aus der Testphase bekannt, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. "Zwar ist es schwer vorstellbar, dass jemand für die Gurgeltests bezahlt, da diese ja gratis mittels Gutscheincode über allesgurgelt.at zu erwerben sind. Dennoch raten wir natürlich dringend davon ab, derartige Tests online von Dritten zu erwerben, da man einfach nicht weiß, was in diesen drin ist und ob sie unbeschädigt sind", erklärt Stadtratssprecher Reinhard Krennhuber auf Anfrage der futurezone.

Dass aktuell mit dem statischen Barcode so einfach Testkits in jeder Bipa-Filiale bezogen werden können, sieht man nicht als Problem. Man habe für die Anfangsphase die Hürde so niederschwellig wie möglich gestalten wollen, um möglichst viele Menschen für diese neue Gratis-Testmöglichkeit zu gewinnen. Bipa-Verkäufer*innen seien zudem instruiert, Kunden nur vier Tests auszuhändigen. Um derartige Aktionen wie auf Willhaben zu verhindern, seien die Packungen zudem mit dem Hinweis versehen, dass die Tests unverkäuflich sind. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die kostenlose Ausgabe der Kits an das eigene User-Profil verknüpft werden.

Willhaben hat kein Problem mit den Tests

Bei Willhaben sieht man aktuell keinen Handlungsbedarf, die besagten Angebote von der Plattform zu streichen. Willhaben-Sprecher Andreas Pucher verweist auf Anfrage der futurezone darauf, dass die Tests des Anbieter Lead Horizon seit vielen Wochen regulär im stationären Handel verfügbar seien. "Da das Inverkehrbringen dieser Gurgeltests keiner gesetzlichen Einschränkung obliegt, gibt es daher auch seit damals Angebote auf willhaben.at", sagt Pucher. Er verweist zudem darauf, dass manche User die Tests sogar verschenken oder auch günstiger anbieten, als diese regulär im Handel verkauft werden.