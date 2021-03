Kostenloser Gurgel-Selbsttest für Wiener Haushalte gestartet

Die Test sind mit einem eindeutig identifizierbaren Barcode versehen, damit die Proben zugeordnet werden können. Über die Web-App wird die dort gespeicherte Nummer verifiziert. Die Proben werden anschließend mit der Post zum Labor gebracht und ausgewertet. Das Ergebnis soll innerhalb von 24 Stunden vorliegen.

Erfolgreiche Testphase

Das Pilotprojekt wurde Ende Jänner gestartet. An der Testphase hatten 4.000 Betriebe teilgenommen. Dabei wurden 200.000 Tests durchgeführt. Nun haben die Stadt und die Wirtschaftskammer Wien das Testangebot weiter ausgerollt. Dazu seien die Kapazitäten beim Laborpartner Lifebrain und das Abgabenetzwerk massiv ausgeweitet worden, hieß es am Freitag bei der Präsentation.

Die Testkits können in einer der 152 BIPA-Filialen abgeholt werden. Die Abgabe nach absolvierter Testung ist nun an allen über 620 Rewe-Standorten in ganz Wien möglich - also bei Billa, Merkur, Bipa, Penny oder auch Tankstellen mit REWE-Shops. Letztere stehen dafür auch sonntags zur Verfügung.