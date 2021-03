So funktioniert der Corona-Selbsttest aus der Apotheke

Die Anleitungen, die den Tests beiliegen, variieren je nach Hersteller. In einigen wird schon zu Beginn darauf hingewiesen, dass der Test ausschließlich für den professionellen Gebrauch vorgesehen ist. Dementsprechend ist auch die Anleitung komplex, sollte aber in jedem Fall sorgfältig gelesen werden. Die hier beschriebenen Schritte wurden anhand eines Tests der Firma FlowFlex demonstriert.

Ab heute können E-Card Besitzer, die sich nicht von der ELGA abgemeldet haben, monatlich 5 Corona-Antigenschnelltests in der Apotheke abholen. Diese erhält man zumeist in einem Kuvert.

Bevor man anfängt, sollte man sich die Hände desinfizieren und die Nase putzen. Für einen Test benötigt man einen Nasentupfer, ein „Extraktionspufferröhrchen“ und eine Testkassette. Zuerst wird der Nasentupfer benötigt. Dieser sollte etwa 2,5 Zentimeter in die Nase eingeführt werden, dabei sollte man ihn drehen und an der Wand des Nasenlochs hochschieben. Dann erneut 5-mal drehen und dabei gegen die Nasenwand drücken. Das Prozedere mit demselben Stäbchen im anderen Nasenloch wiederholen.

Schritt 2

Das Stäbchen so halten, dass der Abstrich mit nichts in Kontakt tritt. Als Nächstes muss das Röhrchen geöffnet werden. Vorsicht: Es hat 2 Kappen, eine für die Tropfspitze und eine, um das Röhrchen ganz zu öffnen (das ist zB. eine blaue Kappe). Das Röhrchen muss ganz geöffnet werden, was nicht ganz einfach ist, da die Kappe sich manchmal schwer öffnen lässt. Man sollte dabei beachten, das Röhrchen nicht zusammenzudrücken, da sonst die Testflüssigkeit austritt.

Hat man das Röhrchen geöffnet, muss der Tupfer in der Flüssigkeit 30 Sekunden lang gedreht werden. Anschließend drückt man das Röhrchen 5-mal sanft gegen den Tupfer. Dabei sollte keine Flüssigkeit herausspritzen. Beim Herausziehen des Tupfers ebenfalls das Röhrchen zusammenpressen, um die restliche Flüssigkeit herauszupressen. Das Röhrchen wird anschließend wieder verschlossen und nochmals geschwenkt.