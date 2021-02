Warum 300.000 Menschen keine Gratis-Antigen-Tests bekommen

Ab 1. März sollen in Österreich versicherte Personen, die vor dem 1. Jänner 2006 geboren sind, in der Apotheke jeden Monat fünf Covid-19-Antigentests zum Mitnehmen bekommen. So der Plan des Gesundheitsministeriums, der am Dienstag den Gesundheitsausschuss passierte und am Mittwoch im Nationalrat beschlossen werden soll. Doch dieser Plan hat einen Schönheitsfehler.

Rund 296.000 Menschen sind davon ausgeschlossen, weil sie sich von der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) bzw. der e-Medikation abgemeldet haben. Diese Personen können sich zwar - mit Termin - kostenlos in ausgewählten Apotheken testen lassen, bekommen aber keine Gratis-Tests für zu Hause.

Gleichstellungsbestimmung

Das ist eine Benachteiligung von Menschen, die auf ihren Datenschutz achten und nicht alle ihre Gesundheitsdaten in einem zentralen System gespeichert haben wollen und die sich deshalb nicht an ELGA beteiligen. Bisher hat es eine Gleichstellungsbestimmung gegeben, dass niemand, der sich von ELGA abgemeldet hat, benachteiligt werden darf. „Diese hat man für diesen Anwendungsfall außer Kraft gesetzt“, sagt Thomas Lohninger von der Bürgerrechtsorganisation epicenter.works zur futurezone.

Das Gesundheitsministerium begründet diese Entscheidung laut dem Bericht des Gesundheitsausschusses folgendermaßen: Es sei technisch anders nicht umsetzbar. Ob das wirklich so ist, ist laut Lohninger mehr als fraglich. „Natürlich ist es machbar, dass man diese Anwendung etwa an die eCard koppeln würde, die notwendige Vernetzung ist gegeben. Das man das nicht gemacht hat, und dazu zwingend ELGA ins Spiel bringt, ist einer schlechten Planung und der holprigen Umsetzung der Regierung geschuldet. Es wäre anders gegangen“, so Lohninger.