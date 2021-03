Keine Gratis-Antigen-Tests: Musterklage für ELGA-Verweigerer

Seit dieser Woche gibt es in Österreich für versicherte Personen, die vor dem 1. Jänner 2006 geboren sind, in der Apotheke fünf Covid-19-Antigentests zum Mitnehmen. Doch das gilt nicht für rund 298.000 Menschen, die sich von der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) und damit auch von der E-Medikation abgemeldet haben. Diese Menschen bekommen keine kostenlosen Tests, sondern haben nur die Möglichkeit, sich in der Apotheke testen zu lassen, oder die Heimtests selbst zu kaufen. Laut Gesundheitsministerium, weil es in der Kürze der Zeit „technisch nicht anders umsetzbar“ gewesen sei. Daran gab es massive Kritik.

Musterklage in Planung

Der Verbraucherschutzverein (VSV) will das so nicht hinnehmen und startete am Mittwoch eine Sammelaktion für jenen Menschen, die sich von ELGA abgemeldet haben und die trotzdem einen Selbsttest haben wollen. Geplant sei eine Musterklage, sagt Peter Kolba, früherer Liste-Pilz-Abgeordneter und Gründer des VSV, im Gespräch mit der futurezone.



Dazu sei es zuerst notwendig, dass eine Person trotz ELGA-Abmeldung versuchen muss, die Gratistests in der Apotheke zu bekommen, erklärt Kolba. Erhält sie diese nicht, soll sie diese käuflich erwerben. „Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 58 Euro“, so Kolba. Mittels Formular werden die Kosten für die fünf Selbsttests im Anschluss von der Österreichischen Gesundheitskassa (ÖGK) zurückfordert. Zahlt die ÖAK nicht und erhält die Person in Folge einen Ablehnungsbescheid, kann als nächstes beim Sozialgericht geklagt werden.