Corona-Test aus der Drogerie ausprobiert: Zuhause spucken

Es gibt wohl nur sehr wenige Menschen, die nicht irgendwann in den vergangenen Monaten zumindest für einen kurzen Moment gedacht haben, sie hätten sich mit dem Coronavirus angesteckt. Alle, die es genau wissen wollen, aber nicht von offizieller Seite getestet werden, haben die Möglichkeit, auf private Anbieter zurückzugreifen.

In den 500 Filialen der Drogeriekette Bipa sowie online wird seit Mitte letzter Woche ein Corona Test für zuhause um 129 Euro angeboten. Das Testverfahren basiert auf der Gurgelmethode, ein unangenehmer Nasen-Rachen-Abstrich ist also nicht notwendig.

Stattdessen spült man seinen Mund mit einer Salzlösung und spuckt die Flüssigkeit in ein Röhrchen. Anschließend geht die Probe per Post an ein Labor. Hersteller Lead Horizon verspricht, dass innerhalb von 24 Stunden nachdem die Probe eintrifft, ein Ergebnis vorliegt.

Gurgelmethode zuverlässig

Grundsätzlich sei die Gurgelmethode zuverlässig, wie Stephan Aberle, Leiter des Referenzlabors der MedUni Wien für einen früheren Artikel über private Corona-Tests gegenüber der futurezone erklärte. Zwar könne ein Gurgeln ohne Kontrolle durch geschultes Personal oder ein schlecht verschlossener Testbehälter die Bedingungen für das Labor erschweren. "In der Anfangsphase ist die Virusmenge in den oberen Sekreten aber sehr hoch, daher kann man in dieser Zeit nicht viel falsch machen", so Aberle.

Wir haben testweise gespuckt.