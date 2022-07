William Shatner: „Scheiß auf Star Wars… aber nicht auf Mark Hamill“

Shatner wurde gebeten, etwas zu den Fans „des anderen großen Scifi-Franchise“ zu sagen. Shatner: „Scheiß auf Star Wars… Aber nicht auf Mark Hamill.“ Smith stimmt zu: „Wir lieben Mark Hamill.“

Was Shatner über Star Trek denkt

Shatner findet aber auch für Star Trek harte Worte. Ein Fan fragt, welchen neuen Star-Trek-Serien mit Shatners Star Trek aus den 60er-Jahren mithalten können. „Keine von ihnen“, sagt Shatner.

Er geht noch weiter und spricht über den Erfinder von Star Trek: „Ich habe in den 3 Jahren Gene Roddenberry gut kennengelernt. Er würde sich im Grab umdrehen, bei manchen von dem neuem Zeug.“

Schimpf-Duell zum Abschluss

Am Ende des Panels wurde noch ein Versprechen eingelöst. Zu Beginn kündigte Shatner den Zuseher*innen ein „Curse Off“ zwischen ihm und Smith an – also ein Fluch-Duell.

„Youre a double dumbass“ (Du bist ein doppelter Blödmann), sagt Shatner zu Smith. Smith antwortet mit einem Zitat aus Star Trek IV: „Well, double dumbass on you“ (Nun gut, doppelter Blödmann auf dich). Shatner darauf: „Was für eine Art von scheiß Aussage ist das?“ Smith entgegnet: „Jetzt klingst du wie meine Mutter.“ Shatner holt zum finalen Schlag aus: „Ich bemitleide deine Mutter.“