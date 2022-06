William Shatner verrät, wieso er nach Flug ins All weinen musste

14.06.2022

Der 90-Jährige erinnert sich an seinen Ausflug in den Orbit und an emotionale Momente nach seiner Rückkehr auf die Erde.

Im vergangenen Oktober flog "Captain Kirk"-Darsteller William Shatner an Bord der New-Shepard-Rakete von Blue Origin ins All. Nach dem Raumflug brach die "Raumschiff Enterprise"-Legende in Tränen aus. CNN Business verriet der Schauspieler nun, warum er damals weinen musste. "Ich habe Stunden gebraucht, um zu verstehen, was es war", sagte der Schauspieler dem US-Sender: "Mir wurde klar, dass ich in Trauer war. Ich trauerte um die Zerstörung der Erde." "Umweltkrise wird schlimmer" Er glaube, dass die Umweltkrise noch schlimmer werde, sagte Shatner weiter. Es sei, als ob jemand Geld für eine Hypothek schulde, nicht zahlen könne und sich nicht weiter darum kümmere.

Schwerelos: William Shatner © via REUTERS / BLUE ORIGIN