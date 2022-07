Disney verkauft Star-Wars-Cocktail um 5.000 Dollar: Das ist drin

Für den exklusiven Kaiburr Crystal müssen Star-Wars-Fans tief in die Tasche greifen.

Die Walt Disney Company betreibt nicht nur mehrere Vergnügungsparks, sondern verfügt seit 1995 auch über eine eigene Kreuzschifffahrtflotte. Passagier*innen des neuen Schiffs Disney Wish können nun neben dem kleinen Vermögen, das eine Reise damit kostet, ihr Geld in eine weitere Extravaganz investieren.

So wird in der Hyperspace Lounge auf dem Schiff ein Star-Wars-Cocktail um 5.000 Dollar angeboten. Serviert wird der Kaiburr Crystal er stilecht mit Rauch-, Licht- und Soundeffekten, wie in einem Video auf Twitter zu sehen ist.