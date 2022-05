Disney feiert Star Wars: Neues zu Mandalorian, Andor und Skeleton Crew

Disney gewährt einen ersten Blick auf Andor, verrät wann Staffel 3 von Mandalorian kommt und kündigt eine neue Star-Wars-Serie an.

Executive Producer Jon Favreau hat außerdem verraten, dass Mando zu Mandalore reisen wird, dem Heimatplaneten der Mandalorianer. Dort will er Vergebung suchen.

Staffel 3 von The Mandalorian wird im Februar 2023 auf Disney+ zu sehen sein. Der Mandalorianer und Grogu (Baby Yoda) sind natürlich wieder mit dabei. Zudem werden auch Greef Karga und Bo-Katan Kryze zu sehen sein.

Disney feiert in den USA die Star Wars Celebration . Dabei handelt es sich um eine Fan-Messe, die noch bis zum 29. Mai in Anaheim geöffnet hat.

Andor

Disney hat einen ersten Trailer von Andor gezeigt. Dabei handelt es sich um ein Spin-Off von Rogue One. Diego Luna wird Cassian Andor spielen, wie schon in Rogue One.

Laut Disney ist es eine spannende Spionage-Thriller-Serie, die 5 Jahre vor den Ereignissen von Rogue One spielt. Die Handlung dreht sich um die aufkeimende Rebellion gegen das Imperium und wie Personen und ganze Planeten darin verwickelt werden. „Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschung und Intrigen, in der Cassian seinen Weg gehen muss, der ihn zu einem Helden der Rebellion machen wird“, so Disney.