Zuviel Kritik an Windows 11: Microsoft löscht alle YouTube-Kommentare

Das kommende Windows 11 verspricht unter anderem ein elegantes und beruhigendes Design, einfaches Arbeiten, Android-Apps und mehr Leistung beim Gaming. Microsoft muss sich seit der Ankündigung aber auch einiges an Kritik gefallen lassen – vor allem angesichts der Systemvoraussetzungen.

Ein großer Teil älterer Computerhardware wird nicht unterstützt, obwohl es dabei nicht an der Leistung mangelt. Vor allem das Fehlen des Sicherheitschips Trusted-Platform-Modul (TPM) 2.0 bzw. die Nutzung einer nicht unterstützten CPU dürfte vielen User*innen einen Strich durch das Upgrade machen.

In einem YouTube-Video geht das Unternehmen nun auf den Umstieg bzw. die Systemvoraussetzungen ein. Dabei hat man allerdings nicht mit der Wut der YouTube-Community gerechnet. Die Zahl an negativen Kommentaren war so hoch, dass sie Microsoft schlichtweg gelöscht und weiteres Kommentieren gesperrt hat.