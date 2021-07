Windows XP und Clippy: Microsoft bringt Retro-HIntergründe für Teams

Wer erinnert sich noch an das Office-Maskottchen Karl Klammer aka Clippy? Oder vermisst den Windows-XP-Hintergrund? Ein bisschen Windows-Nostalgie gibt es jetzt in einem neuen Microsoft-Paket für Teams. Microsoft bietet vier mit dem Paket „Nostalgia“ nun vier Retro-Hintergründe zum Download an (Link zum ZIP-Archiv).