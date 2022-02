Wordle rettete als Geisel gehaltener Frau womöglich das Leben

Daraufin kontaktierte sie die Polizei. Nachdem die Polizei eingetroffen ist, begannen die Verhandlungen mit dem Mann. Nach mehreren Stunden schritt schließlich das SWAT-Team ein. Mit einem Taser wurde der Mann durch ein in die Tür geschnittenes Loch außer Gefecht gesetzt und in Gewahrsam genommen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Wochenende, berichtet CBS Chicago . Ein nackter Mann brach durch ein Fenster ein. Dabei verletzte er sich und blutete. Mit einer Schere in der Hand legte er sich zu der 80-Jährigen ins Bett.

Wegen 3 Verbrechen angeklagt

Der Geiselnehmer ist laut Polizei 32 Jahre alt und aktuell in Polizeigewahrsam. Laut der Lincolnwood Polizei hatte sich der Mann in den frühen Morgenstunden am Sonntag entkleidet – die Beamten gehen von einer psychischen Störung aus – danach brach er durch das Fenster in das Haus der Frau ein.

Er wird wegen 3 Verbrechen angeklagt: Einbruch mit einer gefählichen Waffe, schwere Geiselnahme beim Tragen einer gefährlichen Waffe und schwerer Angriff auf einen Polizeibeamten.