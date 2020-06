Yelp: "Deals sind definitiv nicht tot"

Themenwechsel: Die wertvollsten Nutzerinhalte, die Yelp hat, sind die Reviews. Allerdings kann man sich positive Bewertungen um fünf Dollar im Web kaufen. Wie bekämpfen Sie das?

Klar passiert das, das ist nur ein Weg von vielen, um positive Reviews zu bekommen und Yelp zu manipulieren. Wir kämpfen gegen dieses Problem seit unserer Gründung. Deswegen haben wir einen Filter entwickelt, damit nur vertrauenswürdige Inhalte auf der Webseite angezeigt werden. Unten auf einer Seite sehen Nutzer eine Zahl, die zeigt, wie viele Reviews gefiltert werden.

Wie funktioniert der Filter?

Haha, das würden alle Spammer gerne wissen, das ist die geheime Zutat von Yelp. Im Prinzip müssen wir aber das gleiche Problem wie Google lösen: Sie evaluieren alle Links im Web, und einige davon wurden manipuliert, um bestimmte Webseiten höher in die Suchergebnisse zu bringen. Bei Yelp ist das ein wenig schwerer, weil wir es nicht mit Links, sondern mit Texten zu tun haben.

Was passiert mit einem Geschäft, auf dessen Yelp-Eintrag viele Fake-Bewertungen auftauchen?

Wir sprechen nicht öffentlich über das interne Scoring von Geschäften, aber es gibt definitiv Anreize für die Lokale, dass sie nicht betrügen.

Seit mehr als einem Jahr ist Yelp ein Partner von Facebook bei der “Instant Personalization”, die die Yelp-Seite automatisch auf Basis der Personendaten für eingeloggte Facebook-Nutzer personalisiert. Was bringt das Yelp?

Zwei Punkte: Einerseits ist das Anmelden bei Yelp sehr simpel geworden, somit bekommen wir mehr Nutzer. Andererseits können wir dir so, ohne dass du dich angemeldest hast, Reviews zeigen, die deine Facebook-Freunde geschrieben haben. Das ist ein Bonus für den Nutzer.

Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Nutzer diese Funktion wollen, da ja ungefragt ihre Daten zwischen Facebook und Yelp übertragen werden. Wie viele User drehen die “Instant Personalization” bei Yelp wieder ab?

Nicht sehr viele, nur ein sehr kleiner Prozentsatz dreht das wieder ab, nicht einmal 100 Nutzer pro Tag.

Die Personalisierung von Web-Inhalten steht immer mehr in der Kritik, etwa in dem Buch “The Filter Bubble” von Eli Pariser. Wie weit würde Yelp bei der Personalisierung gehen?

Ich glaube, die Kritik geht da etwas zu weit. Wir leben in einer Welt des Informationsüberflusses, und wenn ich für mich relevante Daten präsentiert bekomme, bin ich ein glücklicherer Nutzer. Wenn Groupon mir einen Deal für Beinenthaarung zuschickt, werde ich den Deal nicht kaufen. Wenn ich in einer Filter-Blase lebe, in der ich diesen Deal nicht bekomme, ist mir das egal. Ich lebe lieber in einer gefilterten Welt als in einer, in der ich mit irrelevanten Informationen überhäuft werde. Darauf beruht auch der Erfolg von Google.

Können Sie mit Yelp auch Konsumenten-Trends beobachten?

Ich investiere nicht viel Zeit in solche Analysen, aber was man in San Francisco beobachten konnte, ist die Cupcake-Explosion. Außerdem boomen “Frozen Yoghurt”-Shops und Imbissbuden, die qualitativ hochwertiges Essen anbieten. Lokales Bio-Essen und vegane Restaurants sind ebenfalls ein immer größeres Thema.

Yelp hat kürzlich seine iPad-App gestartet. Arbeiten Sie schon an einer Version für Android-Tablets?

Das warten wir noch ab, es fehlt noch ein herausragendes Android-Tablet, das den Markt erobern kann. Derzeit überragt das iPad noch alle anderen Tablets.

Sie haben auch in das Start-up Palantir Technologies investiert, das Datamining-Technologien etwa für die US-Regierung zur Bekämpfung von Terrorismus und Cyberkriminalität zur Verfügung stellt. Fürchten Sie einen Cyberkrieg?

Einige andere ehemalige PayPal-Mitarbeiter ( Stoppelman war Mitgründer von PayPal, Anm.) wie Peter Thiel haben zuerst bei Palantir investiert, ich bin später dazu gekommen. Aber ich verbringe nicht viel Zeit mit dieser Firma, und ich weiß nicht viel mehr als Sie gerade darüber gesagt haben. Sie haben auch Datenanalyse-Software an die Finanzwelt und Hedgefunds verkauft. Aber ich habe dort nicht aus Angst vor einem Cyber-Krieg investiert.