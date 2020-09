YouTube soll Content-Moderatoren geraten haben, Drogen zu nehmen

Eine ehemalige Content-Moderatorin hat Klage gegen YouTube eingereicht. Sie wirft dem Unternehmen vor, kein sicheres Arbeitsumfeld geboten zu haben und keine Rücksicht auf die geistige Gesundheit der Mitarbeiter genommen zu haben. Sie habe ein "schweres psychisches Trauma einschließlich Depressionen und Symptomen im Zusammenhang mit Angstzuständen und posttraumatischem Stresssyndrom" erlitten, berichtet Business Insider.

In der Klage, die am Montag einem kalifornischen Gericht vorgebracht wurde, wird Google vorgeworfen, "Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz umzusetzen" und verlangte von Moderatoren "unter Bedingungen zu arbeiten, die nachweislich psychische Traumata verursachen". Content-Moderatoren kontrollieren Inhalte auf der Video-Plattform und entfernen Videos, die gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen.

Verstörende Inhalte

Dabei müssen sie auch Inhalte sichten, die Vergewaltigungen, Mord oder Folter enthalten. Laut der Klageschrift müssen täglich zwischen 100 und 300 Videos von einem Moderator kontrolliert werden. Die Dokumentation "The Cleaners" hat 2018 solche Moderatoren auf den Philippinen begleitet, die täglich Videos von Enthauptungen oder Kinderpornografie sehen müssen.

In der Klage heißt es, YouTube informiere neue Mitarbeiter zwar, dass sie sich potenziell verstörende Inhalte ansehen müssen. Man nenne allerdings keine konkreten Beispiele dafür und habe nicht mitgeteilt, dass man täglich damit konfrontiert wird.