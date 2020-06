Zehntausende Österreicher von Foodora-Datenleck betroffen

"Versauen Sie es nicht"

In den Daten ebenso enthalten sind Anmerkungen, die Kunden zu ihren Foodora-Bestellungen angefügt haben, etwa in der Art: "Läuten sie bei 4901 an der Gegensprechanlage. Ein guter Freund ist hier zum Abendessen. Ich habe gehört, Ihr Service ist von herausragender Qualität und gottseidank können sie Essen in unter 30 Minuten liefern. Das ist Ihre Bewährungsprobe. Versauen Sie es nicht."

Eingestellt in Österreich

Foodora ist momentan nur noch in wenigen der genannten Länder aktiv. In den meisten anderen Ländern verschwand die Marke in den vergangenen zwei Jahren, darunter auch in Österreich. Im Februar 2019 wurde Foodora in Österreich von Delivery Hero aufgegeben.

Das Mutterunternehmen beschränkt sich seitdem hierzulande auf die Marke Mjam. Foodora-Fahrradboten wurden zu Mjam übernommen. Während es also keine aktiven Foodora-Kunden mehr in Österreich gibt, ist dennoch Vorsicht angesagt: Wer früher bei Foodora etwa ein Passwort verwendet hat, das er auch bei anderen Diensten verwendet, der sollte dieses Passwort ändern.

Strafzahlung droht

Delivery Hero arbeitet unterdessen an der Aufarbeitung des Vorfalls. Wie das Infosecurity Magazine berichtet, wurde eine "sorgfältige interne Untersuchung" gestartet, um herauszufinden, wie es zu dem Datenleck kommen konnte. Laut der europäischen Datenschutzgrundverordnung könnte großes Ungemach auf das Unternehmen zukommen.

Wie Security Boulevard berichtet, könnten Strafzahlungen in der Höhe von bis zu 4 Prozent des weltweiten jährlichen Umsatzes von Delivery Hero fällig werden. In der Vergangenheit musste Delivery Hero bereits Strafzahlungen leisten. 2019 etwa verhängte die deutsche Datenschutzbehörde bereits eine Strafe von knapp 200.000 Euro über das Unternehmen.

Kunden informieren

Datenschutzbehörden in den aktuell betroffenen Ländern wurden über den Vorfall informiert. In den kommenden Wochen will man auch existierende und ehemalige Foodora-Kunden über den Datendiebstahl aufklären. Ein Anfrage bei Delivery Hero, wie weit dieser Prozess bereits fortgeschritten ist, läuft.