Zukunftstrends: Programmieren als Hauptfach

Experten des Samsung Innovation Centers zufolge wird jedes Kind, das in den nächsten 12 Monaten geboren wird, neben dem Schreiben und dem Rechnen auch Coden, also Programmieren lernen. Das geht aus einer Prognose über Zukunftstrends hervor, die das Expertenteam zum Jahresausblick für 2015 getroffen hat.

Die Europäische Kommission schätzt für das Jahr 2020 rund 900.000 offene Stellen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik. Bereits 2015 werden bei 90 Prozent aller Jobs gewisse IT-Skills verlangt. Samsung ist überzeugt, dass ab 2015 ein Umdenken in Hinblick auf Bildung stattfinden wird und innovative Bildungsansätze sich zur Norm entwickeln werden. Die Prognose: Die Politik wird die Zeichen der Zeit erkennen und Programmieren als eigenes Unterrichtsfach flächendeckend in den Lehrplan aufnehmen. In Großbritannien beispielsweise wurde dieser Schritt bereits gesetzt. „Computing“ ist mittlerweile Teil des allgemeinen Lehrplans und Kinder ab fünf Jahren erhalten erste Einblicke in die Welt des Programmierens. In Estland wurde Programmieren bereits vor einigen Jahren in den Lehrplan aufgenommen. Auch hierzulande gab es im Zuge der „EU Codeweek“ bereits zahlreiche Initiativen dazu.