Zur Reparatur geschickte Pixel-Handys für Konto-Einbruch genutzt

Google-Smartphones wurden bereits in zwei bekannten Fällen genutzt, um in der Cloud gespeicherte Nackfotos zu suchen.

Eine US-amerikanische Spieledesignerin, die in Texas ein Google Pixel Smartphone zur Reparatur eingeschickt hat, stellte fest, dass das Gerät missbräuchlich verwendet wurde, um sich per Zwei-Faktor-Authentifizierung in ihre Online-Konten einzuloggen und darin private Daten zu durchstöbern. Wie The Verge berichtet, ist dies nicht der erste Fall, in dem sich Reparaturtechniker*innen Zugang zu privaten Profilen verschaffen, u.a., um darin nach Nacktfotos zu suchen.