Zustellroboter explodiert auf Uni-Campus

Am Campus der Berkely University in Kalifornien ist zuletzt ein KiwiBot plötzlich in Flammen aufgegangen. Viele Studenten haben den Vorfall mitgefilmt oder Fotos gemacht. Sofort war auch jemand mit einem Feuerlöscher zur Stelle, verletzt wurde zum Glück niemand. Wie Betreiber in einem Post erklären, wurde bei dem Modell eine defekte Batterie installiert, die sich schließlich entzündet hat. Damit so etwas nicht wieder vorkommt, werde eine neue Software künftig die Akku-Zustände aller Roboter überwachen.