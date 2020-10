Zweifel an Trump-Bildern aus Krankenhaus

US-Präsident Donald Trump hat nach einer Corona-Infektion die zweite Nacht in Folge in im Walter Reed Militärkrankenhaus in Bethesda, Maryland verbracht. In einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus sagte der 74-Jährige am Samstag: „Ich fange an, mich wieder gut zu fühlen.“

Das sollten auch Bilder unterstreichen, die das Weiße Haus in der Nacht zum Sonntag veröffentlichte. Sie zeigen den US-Präsidenten wie er offenbar arbeitend im offenen weißen Hemd an einem Konferenztisch in dem Krankenhaus sitzt. Ein anderes Bild zeigt Trump, wie er in der Präsidenten-Suite des Spitals im blauen Blazer Dokumente unterzeichnet.