6 Schritte zur gründlichen Reinigung des Ladeanschlusses Ihres Telefons

Möchten Sie, dass Ihr Handy so lange wie möglich ohne Störungen funktioniert? Dann sollten Sie die Reinigung des Ladeanschlusses nicht auslassen. Was brauchen Sie dafür und wie gehen Sie vor? Wir bringen Ihnen eine kurze, klare Anleitung.

Wickeln Sie ein Stück Stoff um den Zahnstocher. Es ist wichtig, dass die eingewickelte Schicht nicht zu dick ist und Sie mit diesem Werkzeug leicht an die Eingeweide des Ladeanschlusses gelangen können.

Wenn Sie den Ladeanschluss Ihres Smartphones nicht regelmäßig reinigen, lagern sich verschiedene Schmutz- und Hartpartikel darin ab. Diese können dann zu Ladeproblemen führen . Ganz zu schweigen davon, dass sie die Lebensdauer des Ladeanschlusses selbst erheblich verkürzen können. Unterschätzen Sie also die Reinigung nicht.

Blasen Sie die Öffnung mit Druckluft aus

Richten Sie den Auslass des Druckluftsprays auf den Ladeanschluss und blasen Sie in kurzen 2-Sekunden-Stößen kräftig. Blasen Sie die Druckluft nicht in zu langen Abständen, da sonst interne Komponenten beschädigt werden könnten.

Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug

Verwenden Sie einen Zahnstocher mit einem Tuch oder einem professionellen Reinigungswerkzeug, um die Innenwände des Ladeanschlusses abzuwischen. Tauchen Sie das Ende des Werkzeugs in Isopropylalkohol, um hartnäckigen Schmutz leichter entfernen zu können.

Wieder Druckluft verwenden

Zum Schluss blasen Sie die Ladeöffnung noch einmal gründlich mit Druckluft aus. Auch hier gilt, dass die Intervalle nicht länger als 2 Sekunden sein dürfen.

Wie trocknet man den nassen Ladeanschluss?

Ist Wasser in den Ladeanschluss eingedrungen? Schalten Sie Ihr Telefon aus, drehen Sie es so, dass der Anschluss nach unten zeigt, und klopfen Sie vorsichtig auf die Rückseite des Telefons. So können die Wassertropfen leichter entweichen und sinken nicht tiefer ins Innere. Lassen Sie den Anschluss dann auf natürliche Weise trocknen.

Wenn du die Reinigung deines Handys, Tablets, Laptops oder anderer elektronischer Geräte so einfach und angenehm wie möglich machen willst, solltest du professionelle Werkzeuge kaufen. Im FixShop e-shop findest du eine große Auswahl davon.