Die Top 3 Technologie-Meisterwerke des Sommers

04.08.2023

Der Sommer ist in vollem Gange und bringt eine Welle an heißen Deals mit sich. Wie diese 3 Tech-Gadgets nicht nur den Alltag erleichtern, sondern auch Geld und Energie sparen, erfahren Sie hier:

© tink

Die nächste Generation Mobilität und Stabilität in einem – das verspricht die AVM FRITZ!Box 6850 LTE, die in Kombination mit dem FRITZ!Repeater 1200 AX für eine mobile Internetversorgung und eine stabile Verbindung sorgt - ganz egal, wo man sich befindet. Dank der Multiband-Unterstützung und LTE-Konnektivität ist man stets mit einem hervorragenden Netz ausgestattet. Auch Sicherheit wird großgeschrieben: Modernste Verschlüsselungsstandards und automatische Updates gewährleisten einen stetigen Netzwerkschutz. Und das Highlight? Die integrierte Mesh-Funktion vernetzt die FRITZ!-Komponenten automatisch, was die Leistung des Netzwerks optimiert. Mit dem innovativen WLAN 6 Standard und mit bis zu 3.000 Mbit/s sorgt der FRITZ!Repeater 1200 AX für eine gerechte Aufteilung der Bandbreite und eine optimierte Leistung – sogar für ältere Geräte. Der Clou: Die Geräte ermöglichen nicht nur ein kabelloses Netzwerk mit verbesserter Reichweite, sondern integrieren dank Gigabit-LAN-Anschluss auch netzwerkfähige Geräte ohne WLAN ins Heimnetz.

© tink

Verbindung und Klarheit in Perfektion Die AVM FRITZ!Box 7590 AX in Kombination mit dem FRITZ!Fon C6 überzeugen als eindrucksvolles Technik-Duo. Nebst einer schnellen und flexiblen Internetverbindung, garantiert es ebenso kristallklare Telefongespräche. Die FRITZ!Box nutzt modernste Übertragungsstandards, die bis zu 300 Mbit/s bieten, und kann sowohl hinter Glasfaser- und Kabelmodems als auch mit LTE- oder UMTS-Sticks betrieben werden. Ihr smartes Betriebssystem FRITZ!OS wird einfach über die FRITZ!App gesteuert und erhält regelmäßig kostenfreie Updates. Das FRITZ!Fon C6 glänzt mit HD-Telefonie für rauschfreie Gespräche und bietet mit seiner Reichweite von bis zu 300 Metern im Freien maximale Bewegungsfreiheit. Ein brillantes, hochauflösendes Display macht das FRITZ!Fon zu einem echten Hingucker. Und das Beste? Die FRITZ!Box 7590 AX perfektioniert die Integration einer Vielzahl von Geräten in das eigene Heimnetz, indem es diese in ein intelligentes WLAN-Netz zusammenfasst. Das ist wahre Konnektivität!

© tink

Komfort und Effizienz in Einem Mit dem AVM FRITZ!DECT 302 8er-Set steuern Sie die Heizung Ihrer Wohnung ganz automatisch und energiesparend. Sie entscheiden, wann und wo es warm sein soll und können dabei sogar bis zu 30 Prozent der Heizkosten einsparen. Die Steuerung ist denkbar einfach: entweder manuell am Thermostat selbst, über die MyFRITZ!App oder mit dem FRITZ!Fon Heimtelefon. Besonders komfortabel: Mit der App kann auch von unterwegs die Heizung gesteuert werden - immer individuell und flexibel. Besonders intelligent ist das clevere Feature der Fenster-Offen-Erkennung. Diese schaltet die Heizung bei einem Temperaturabfall, wie er etwa durch ein offenes Fenster verursacht wird, automatisch ab. Das E-Paper-Display zeigt klar und deutlich die aktuelle Temperatur und den eingestellten Zeitplan an - und das so energiesparend, dass die Batterie für mehrere Heizperioden hält.