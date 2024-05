Wie bekommt man am günstigsten Ersatz-AirPods?

Haben Sie ein Ohrhörer Ihrer AirPods verloren oder beschädigt, oder vielleicht das Ladegehäuse? Sie müssen nicht verzweifeln und sofort ein neues Set kaufen. Aber was kann man sonst tun?

Beim Sport mit AirPods besteht die Gefahr, dass Ihnen ein Ohrhörer aus dem Ohr fällt, auf den Boden fällt und Sie ihn nicht mehr finden können. Oder, dass er bei einem Sturz so beschädigt wird, dass er nicht mehr vollwertig verwendet werden kann. Das Gleiche gilt auch für das Ladegehäuse.

Wenn Ihnen so ein Missgeschick passiert und Sie zu einem offiziellen Apple-Händler gehen, können Sie nur ein ganz neues Set kaufen. Händler bieten normalerweise nicht nur ein einzelnes Ohrhörer oder ein Ladegehäuse zum separaten Verkauf an. Es gibt jedoch eine einfache Lösung, die Ihnen Dutzende von Euros sparen kann.

Ersatz-AirPods von FixShop

FixShop denkt an die Besitzer der AirPods, die einen ihrer Kopfhörer verloren haben. Wir bieten ein Ersatzohrstück an , das du separat kaufen kannst. So müssen Sie nicht Hunderte von Euro für ein ganzes neues Set bezahlen und können Ihre AirPods weiterhin zu 100 % nutzen.

Du kannst im FixShop auch eine Ersatz-Ladehülle für deine AirPods auswählen, die separat verkauft wird, ohne die Kopfhörer. Wenn deine AirPods nicht mehr richtig funktionieren, die Akkulaufzeit nicht ausreicht oder du sie verloren hast, kannst du sie zu einem günstigen Preis kaufen, ohne dass du automatisch die Kopfhörer selbst kaufen musst.