25.000 Fans bei eSports-Event "ESL One"

Beim dem Dota-2-Wettkampf wurden insgesamt knapp 300.000 Euro an Preisgeldern an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Etwa 25.000 Computerspiel-Fans haben am Wochenende in Frankfurt beim „ESL One“ ihre Favoriten angefeuert. Zum dritten Mal maßen sich in der Commerzbank Arena die besten Teams des Computerspiels Dota 2, wie ESL-Sprecher Christopher Flato am Sonntag mitteilte. Gezeigt wurden die Spiele beim größten Turnier dieser Art in Europa auf einer 550 Quadratmeter großen Leinwand. Das Siegerteam erwartet dem Sprecher zufolge ein Preisgeld von mehr als 155 000 US-Dollar (138 000 Euro); insgesamt werden 313 000 US-Dollar (278 000 Euro) gestaffelt an die acht Teams ausgeschüttet.

„Es ist eine Atmosphäre wie im Stadion“, sagte Flato. „Wenn eine wichtige Aktion passiert oder ein Held besiegt wurde, jubelt hier die Menge auf.“ Mit dem Team „Liquid“ kämpften auch zwei Deutsche um den Sieg: Adrian „FATA-“ Trinks und Kuro „KuroKy“ Salehi Takhasomi. Sie schieden jedoch im Halbfinale aus.

Bei dem Mannschaftsspiel Dota 2 treten zwei Fünfer-Teams gegeneinander an. Ziel ist, auf einer mit Türmen und Monstern gespickten Karte die gegnerische Basis zu zerstören. Die Spieler wählen hierfür einen von mehr als 100 Helden aus, die bestimmte Fähigkeiten haben.