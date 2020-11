8 Spiele-Tipps für den Lockdown

"80 Days", iOS / Android / PC

In der interaktiven visuellen Novelle müssen Phileas Fogg und Passepartout in 80 Tagen um die Welt gebracht werden. Man entscheidet darüber, mit welchen Verkehrsmitteln und durch welche Länder sie reisen. Leider nur in englischer Sprache verfügbar.

"80 Days" kostet bei Steam 4,31 Euro, bzw. 5,49 Euro für iOS und Android.

"PlayStation Now" und "Xbox Game Pass"

Wer eine der beiden Spielekonsolen besitzt, kann mit dem jeweiligen Abo-Dienst auf einen großen Katalog an Spielen zugreifen. Bei "PS Now" gibt es etwa Klassiker wie "Bloodborne", "The Last of Us" und "Uncharted". Der "Xbox Game Pass" lockt mit den Rennspielen der "Forza"-Reihe, "Gears of War" und dem "Flug Simulator 2020" (hier im futurezone-Test).

Beide Abos kosten etwa 10 Euro pro Monat. Bei PlayStation erhält man eine 7-Tage-Testversion, bei Xbox kostet der erste Monat nur einen Euro. Wer gleich ein Jahres-Abo für Playstation Now abschließt, bezahlt 60 Euro.